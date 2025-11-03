В онкоцентре провели более 60 операций по точечной химиотерапии опухолей (видео) (фото)

В онкологическом центре Калининградской области провели более 60 операций по точечной химиотерапии опухолей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Новая технология лечения опухолевых заболеваний — химиоэмболизация — проводится с помощью ангиографа, который позволяет прямо во время операции делать рентген — диагностику сосудов, вен и артерий, давая врачам полное понимание клинической картины сосудистого русла организма.

Метод сочетает в себе малоинвазивную хирургию (на этом этапе инструменты подводятся к опухоли), а также терапию (после введения препарата в новообразование начинается терапевтическое воздействие).

Суть метода заключается в закрытии просвета артерии, питающей новообразование, эмболизирующим материалом, в составе которого содержится противоопухолевый препарат. Операции проводят врачи отделения абдоминальной онкологии и рентгенхирургических методов диагностики и лечения Максим Агарков и Александр Гельд.

«Через артерию с помощью микрокатетера диаметром меньше 1 мм непосредственно в саму опухоль вводятся специальные шарики (сферы), пропитанные концентрированным химиопрепаратом, — пояснил Максим Агарков. — В результате чего концентрация воздействия внутри новообразования в 30 раз больше, чем в окружающих тканях. Тем самым мы не вызываем токсического эффекта, который развивается при системной химии, и, по сути, отравляет весь организм. Действуем, попадая химиопрепаратом точно в цель».





Процедура показана не всем. Это группа пациентов, у которых есть изолированные опухолевые очаги в определённых местах, чаще всего это печень и матка. Также химиоэмболизация используется при объёмных неоперабельных кровоточащих образованиях, так как позволяет остановить кровотечение, уменьшить объём опухоли и начать необходимое лечение с помощью лучевой терапии или операции. Поэтому перед вмешательством врачи проводят достаточно серьёзный отбор, чтобы данная методика сработала эффективно.

По словам Александра Гельда, новый метод лечения также позволяет разглядеть не только все нюансы опухоли, но и выявить дополнительные очаги новообразований, которые были бессильны разглядеть даже магнитно-резонансная и компьютерная томография.

«Если выполнить операцию по удалению опухоли или метастазов, не имея информации о других очагах, то в результате у пациента бывает рецидив», — отметил Александр Гельд.

Ещё один плюс процедуры — малая инвазивность. Восстановление пациентов происходит быстрее, и уже на вторые-третьи сутки после химоэмболизации пациент может вернуться к привычным ему на данный момент делам.

Во время процедуры в операционной звучит спокойная музыка. Это помогает сохранять позитивный и спокойный настрой пациенту, поскольку он обезболен, но находится в сознании, чтобы реагировать на необходимые команды врачей, отметили в пресс-службе.