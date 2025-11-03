Исследование: День народного единства для россиян — больше выходной, чем праздник

День народного единства воспринимается россиянами скорее как дополнительный выходной, чем как глубокий символический праздник. Стоящий рядом в календаре Хэллоуин остаётся только уделом молодёжи крупных городов и ярким предметом дискуссий, но не массовой практикой. К таким выводам пришли авторы исследования, проведённого коммуникационным агентством КРОС.

Поддерживают организацию и проведение Дня народного единства более 70% россиян. При этом 65% опрошенных рассматривают праздник прежде всего как выходной день. 73% респондентов не планируют как-то по-особенному его отмечать. 16% опрошенных заявили, что у них уже сложилась традиция празднования 4 ноября.

Ценностную составляющую праздника — единство народов, сплочённость, патриотизм — отмечают в сумме около 36% респондентов. При этом Хэллоуин является частью досуга для 28% граждан. Из них 11% отмечают его много лет, а 10% присоединились к традиции недавно.

Исследование фиксирует чёткий поколенческий раскол. Молодёжь в соцсетях использует Хэллоуин как повод для творчества и самореализации (костюмы, декорации, поделки и пр.) и иронизирует над попытками его ограничения. Старшее поколение и официальные лица, в свою очередь, активно участвуют в организации мероприятий ко Дню народного единства.

Информационное пространство вокруг двух дат также несопоставимо. «День народного единства освещается как общероссийский праздник и носит межрегиональный характер с акцентом на организационные моменты: анонсы мероприятий, режим работы учреждений, выплаты. Ценность единства хоть и присутствует в повестке, но часто теряется за этим официальным фасадом», — отмечают авторы исследования.

Хэллоуин остаётся в фокусе столиц и крупных городов. Его медийность часто поддерживается не столько праздничной активностью и аспектами личного участия граждан в мероприятиях, сколько «запретительной риторикой» — инициативами ограничить его проведение, связав с «чуждыми ценностями».

Несмотря на высокую официальную поддержку Дня народного единства, в обществе сохраняется запрос на наполнение праздника более живыми, творческими и неформальными смыслами, которые могли бы повысить вовлечённость в том числе молодёжи. «Хэллоуин, в свою очередь, остаётся нишевым явлением, чьё присутствие в инфополе зависит от волны обсуждений его допустимости», — резюмируют авторы исследования.