Горвласти рассказали, в каких квартирах бесплатно установят противопожарные датчики
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В 2025 году специалисты МКУ «Калининградский расчётно-сервисный центр» начали работу по оснащению муниципальных жилых помещений противопожарными датчиками (АДПИ). Их ставят в муниципальных квартирах бесплатно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчиком выступает ООО «КМУ». В этом году планируется обеспечить АДПИ 1311 жилых помещений. Первым делом их монтируют в квартирах «группы риска», где проживают многодетные семьи; семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; люди, подписавшие договор о пожизненной ренте. Кроме того, их монтируют в комнатах в коммуналках, общежитиях и маневренном фонде. Как утверждает мэрия, в следующем году мероприятия по установке АДПИ будут продолжены — они должны охватить весь муниципальный жилой фонд.

«Большая просьба к нанимателям обеспечить доступ специалистов в жилые помещения, — добавляет пресс-служба. — Гражданам, которые проживают в собственных квартирах, рекомендуем самостоятельно ставить такие датчики».

