Бастрыкин потребовал доклад о непригодном состоянии дороги в п. Саранское

Все новости по теме: Муниципалитеты
Бастрыкин потребовал доклад о непригодном состоянии дороги в п. Саранское

Глава СК России Алексей Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жителей п. Саранское под Полесском на качественную дорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Единственная автомобильная дорога, ведущая в населенный пункт, находится в непригодном состоянии. «Асфальтовое покрытие отсутствует, в период выпадения осадков грунтовое полотно регулярно размывается, из-за постоянного передвижения по ней грузовых автомобилей на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, а также пешее передвижение граждан невозможно. Многочисленные обращения результатов не принесли, мер к проведению капитального ремонта и асфальтированию полотна не принимается», — отмечает пресс-служба.

В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter