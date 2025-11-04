Бастрыкин потребовал доклад о непригодном состоянии дороги в п. Саранское

Глава СК России Алексей Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жителей п. Саранское под Полесском на качественную дорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Единственная автомобильная дорога, ведущая в населенный пункт, находится в непригодном состоянии. «Асфальтовое покрытие отсутствует, в период выпадения осадков грунтовое полотно регулярно размывается, из-за постоянного передвижения по ней грузовых автомобилей на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, а также пешее передвижение граждан невозможно. Многочисленные обращения результатов не принесли, мер к проведению капитального ремонта и асфальтированию полотна не принимается», — отмечает пресс-служба.

В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

