Погода в Калининградской области 5 ноября

Днём в среду, 5 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +12°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 765 мм ртутного столба.

На побережье и в центре региона днём ожидается температура +11°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она составит +10°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +9°C), а на востоке региона прохладнее (до +5°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в среду ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +8,3°C, днём она поднимется до +11,8°C, а вечером опустится до +7,4°C. Утром прогнозируется юго-западный ветер, который днем сменится на южный. Влажность — на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренно-теплом начале ноября. «Нас ждет сухой, спокойный и комфортный день под влиянием южной умеренной воздушной массы на периферии антициклона. Днем +10...+12°С, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 767 до 764 мм ртутного столба», — добавляют синоптики-любители.

