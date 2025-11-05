Умер телеведущий и актер Юрий Николаев

Умер телеведущий и актер Юрий Николаев
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Все новости по теме: Память

Телеведущий, актер и народный артист РФ Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой и народный артист России Николай Цискаридзе.

Факт смерти подтвердили в семье артиста. Родственница не уточнила причину смерти Николаева, сообщает ТАСС.

Николаев известен по телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым». В качестве киноактера снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры № 25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному». Николаев является народным артистом РФ (1998), награжден орденами Дружбы и Почета, а также отмечен благодарностью президента РФ и почетной грамотой президента РФ.

