Синоптики рассказали, когда начнутся похолодание и первые «зимние намеки»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
До конца первой декады ноября существенных погодных перемен не ожидается, однако к началу второй модели склоняются к перестройке синоптической обстановки. Об этом сообщили синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Всю эту неделю под властью южной умеренной/тропической воздушной массы, поступающей между антициклоном над востоком Европы и циклонической ложбиной у запада континента, сохранится умеренно-теплая погода с дневными значениями до +9...+13°С. Ночи обойдутся без заморозков.

После 10-11 ноября к Скандинавии протянется гребень холодного гренландского антициклона, который будет блокировать приток атлантического тепла. В это же время по северу Европейской части России пройдёт серия циклонов, которая «затянет» в свой тыл студеный воздух из полярных широт. Всё это может привести к тому, что к середине следующей недели Калининградская область окажется в арктической воздушной массе. Температурный фон сильно снизится — сейчас модели ожидают не выше ~+3...+5°С днем и значительные заморозки до −3...-5°С и ниже ночью.

О грядущем похолодании в Европе во второй декаде ноября также свидетельствует прогноз ослабления высотных зональных ветров, который отражает интенсивность циркумполярного вихря и высотных потоков на его периферии, «удерживающих» арктический холод: «Соответственно, в случае их ослабления, в наших широтах повышается вероятность похолодания».

«Конечно, сейчас точные прогнозы строить преждевременно, но стоит учитывать, что вероятность сильного похолодания и первых „зимних намеков“ в виде снега или морозов высока во второй декаде», — заключили синоптики.

