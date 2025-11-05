В Черняховске с фирмы взыскали долг 7,8 млн в пользу поставщика из Твери

В Черняховске с фирмы взыскали долг 7,8 млн в пользу поставщика из Твери
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В Черняховске судебные приставы взыскали крупную задолженность в пользу организации из Твери. Поставщик электротехнического оборудования доставил товар партнерам в Калининградскую область, но не получил оплату. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Суд вынес решение о взыскании с ООО из Черняховска задолженности по договору поставки и неустойки — всего 7,8 млн руб. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Черняховского района. Счета организации арестовали, а в отношении легкового автомобиля «Lada Largus» 2022 г.в. и двух грузовиков 2018 и 2021 г.в., принадлежащих фирме, вынесли запрет регистрационных действий. Судебные приставы также выехали по месту нахождения организации-должника и «разъяснили руководству, что следующим шагом будет арест и изъятие транспортных средств, что может существенно осложнить деятельность компании».

После принятых мер требуемая сумма задолженности поступила на депозитный счет отделения, однако ограничения со счетов и имущества организации сняли только после дополнительной оплаты исполнительского сбора 530 тыс. руб., вынесенного за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. Денежные средства направили поставщику и в бюджет государства.

