На ул. Спасателей в Калининграде планируют построить новое пожарное депо

Новое пожарное депо планируют построить на ул. Спасателей в Калининграде. К поиску подрядчика для разработки проектной и рабочей документации по объекту готовится ГБУ «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Предполагается, что депо будет рассчитано на четыре машино-выезда. Здание планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:6567. На разработку проекта выделяют 33 788 575 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

