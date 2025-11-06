Дело о взятке при выполнении гособоронзаказа в Калининграде направили в суд

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова направлено в суд. Об этом говорится в официальном телеграм-канале военных следственных органов СК РФ.

Саркисов обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что в 2022–2023 годах между государственным заказчиком и ООО «Комплитстрой групп» были заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области на сумму более 800 млн рублей. Контроль за исполнением контрактов осуществлял Саркисов.

В 2024 году он получил от руководителя ООО «Комплитстрой групп» взятку в крупном размере. «В результате условия контрактов выполнены не были, что причинило Минобороны России многомиллионный ущерб. Военные следователи наложили арест на имущество Саркисова для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий», — говорится в сообщении.

По делу были проведены обыски, изъяты и изучены документы и предметы, получены заключения судебных экспертиз, допрошены свидетели, а также проведены очные ставки. Все доказательства, подчёркивает ведомство, полностью подтверждают вину Саркисова.

Для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Саркисова наложен арест.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

