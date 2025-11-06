Эксперт: в Калининградской области не хватает «синих воротничков»

В Калининградской области сохраняется дефицит кадров в массовых рабочих специальностях («синих воротничков»), тогда как по ряду «офисных» позиций уровень конкуренции остается высоким. Об этом сообщила представитель HeadHunter Северо-Запад Екатерина Скляренко на заседании комитета по образованию и развитию рынка труда Калининградской ТПП 5 ноября.

«Вопрос кадров впервые за последние годы стал ключевым топиком во всех отраслевых обзорах и мероприятиях. И, конечно, острее всего мы почувствовали расслоение между „белыми воротничками“ и „синими“, дефицит по „синим“ и линейным и профицит по „белым воротничкам“, сложности с трудоустройством, сложности с накруткой навыков с помощью искусственного интеллекта», — сказала Скляренко.

По ее словам, hh-индекс* по ряду массовых профессий в регионе остается ниже нормы. В таких сферах, как розничная торговля и производство, сейчас наблюдается 2,7 резюме на одну вакансию, при том что оптимальный показатель составляет 4–8.

Представитель HeadHunter отметила, что область вышла на показатели 2023 года, но по рабочим профессиям по-прежнему очень низкие индексы. При этом на «беловоротничковых» позициях — маркетинг, HR, управление и т. д. — 10–15 резюме на вакансию, что создает избыток кандидатов и усиливает конкуренцию среди соискателей.

* показатель сервиса HeadHunter, который рассчитывается делением всех резюме на количество вакансий.

