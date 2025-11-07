Власти объяснили, как пользоваться муниципальной парковкой в бесплатный период

Калининградцев, желающих припарковаться на муниципальной парковке в бесплатный период, часто останавливает закрытый шлагбаум. Об этом в четверг, 6 ноября, в эфире «Горпросвета» сообщил руководитель «Городской службы автопарковок» Олег Хрипач.

«Судя по статистике, не все жители города знают о наших нововведениях, — сообщил Хрипач. — В бесплатные периоды времени, в выходные или в вечернее и ночное время, шлагбаумы не поднимаются, они остаются закрытыми».

Он пояснил, что на парковку с закрытым шлагбаумом можно попасть тремя способами: приложив банковскую карту, воспользоваться телеграм-ботом или мобильным приложением «Городской службы автопарковок». Хрипач добавил, что эти манипуляции необходимы для отчётности, а бесплатный период в будни длится с 19:00 до 8:00.

«Если транспортное средство заехало на парковку до указанного льготного периода, например, заехало в пять вечера, а выехало в восемь, то оплатить нужно будет два часа стояния на парковке», — уточнил он.

Напомним, с 1 сентября 2025 года на платных муниципальных парковках были введены следующие изменения:

установлен бесплатный период парковки для всех автолюбителей в период с 19:00 до 8:00 в будние дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни;

владельцы электроавтомобилей (разрешённой массой до 3,5 т), включённых в реестр парковочных разрешений, могут бесплатно парковаться круглосуточно (касается исключительно электроавтомобилей, гибридные автомобили под данную норму не попадают);

один из родителей многодетной семьи, которому выдано удостоверение многодетной семьи, включивший транспортное средство в реестр парковочных разрешений, может бесплатно парковаться круглосуточно;

лица, принимавшие участие в специальной военной операции, включившие транспортное средство в реестр парковочных разрешений, могут бесплатно парковаться круглосуточно;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, включившие транспортное средство в реестр парковочных разрешений, могут бесплатно парковаться круглосуточно;

ветераны боевых действий, имеющие регистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания в Калининграде, либо имеющие вступившее в законную силу решение суда об установлении факта проживания на территории Калининграда, включившие транспортное средство в реестр парковочных разрешений, могут бесплатно парковаться круглосуточно.