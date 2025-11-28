Власти Калининграда о льготах на муниципальных парковках: есть отказы

Часть жителей Калининграда, пытающихся оформить право на льготное использование муниципальных парковок, получают отказы. О причинах рассказала заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации, начальник управления экономического развития Наталья Шарошина на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству городского совета депутатов.

«В связи со вступлением в силу нового законодательного акта граждане, относящиеся к льготным категориям, активно начали обращаться за получением разрешений. С 1 сентября 2015 года обратилось более полутора тысяч человек, из них более тысячи обращений получили положительные решения. Есть и отказы. В основном причиной их является отсутствие регистрации на территории города, документы не проходят проверку, заявителем предоставляется недействительный документ, удостоверяющий личность, либо разрешение было получено по другому основанию», — отметила Наталья Шарошина.

Напомним, с 1 сентября 2025 года круглосуточно пользоваться платными муниципальными парковками без оплаты могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; участники специальной военной операции; ветераны боевых действий, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания в Калининграде, либо имеющие вступившее в законную силу решение суда об установлении факта проживания на территории Калининграда; один из родителей многодетной семьи, которому выдано соответствующее удостоверение; владельцы электроавтомобилей массой до 3,5 т. Льготным категориям граждан необходимо включить транспортное средство в реестр парковочных разрешений. После этого въезд на парковки будет осуществляться путём распознавания номеров.

Бесплатный период парковки для всех автолюбителей действует в период с 19:00 до 8:00 в будние дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни. На парковку с закрытым шлагбаумом можно попасть тремя способами: приложить банковскую карту, воспользоваться телеграм-ботом или мобильным приложением «Городской службы автопарковок». Эти манипуляции необходимы для отчётности.