Пенсионерам пообещали выплатить январскую пенсию досрочно

Все новости по теме: Социальные проблемы
Пенсионерам пообещали выплатить январскую пенсию досрочно

Пенсионеры получат выплаты за январь в полном объеме до начала новогодних каникул. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

«Это стандартная практика, когда январская пенсия перечисляется авансом еще в конце декабря. Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции. Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка», — сказал Говырин.

Вторая часть декабрьских начислений — досрочная выплата за январь — будет перечислена в последнюю декаду декабря, обычно в 22-29 числах, чтобы все пенсионеры успели получить деньги до начала праздников. Те, кто получает две выплаты: декабрьскую — по обычному графику с 3 по 25 декабря, а январскую — досрочно с 25 по 30 декабря. Этот порядок подтвержден распоряжением «Почты России» и согласован с СФР.

Пенсии назначенные через Министерство обороны МВД, Росгвардию и другие ведомства, также будут перечислены раньше обычного: казначейство направит средства в конце декабря, до официальных выходных.

После новогодних каникул выплаты вернутся к стандартному графику, напомнил Говырин. «Никаких заявлений для получения досрочной пенсии подавать не нужно: все переводы проходят автоматически. Основная цель такого переноса — чтобы пенсионеры имели доступ к средствам до праздников и могли спокойно распорядиться деньгами без ожидания банковских рабочих дней», — добавил он.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter