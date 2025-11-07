Пенсионерам пообещали выплатить январскую пенсию досрочно

Пенсионеры получат выплаты за январь в полном объеме до начала новогодних каникул. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

«Это стандартная практика, когда январская пенсия перечисляется авансом еще в конце декабря. Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции. Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка», — сказал Говырин.

Вторая часть декабрьских начислений — досрочная выплата за январь — будет перечислена в последнюю декаду декабря, обычно в 22-29 числах, чтобы все пенсионеры успели получить деньги до начала праздников. Те, кто получает две выплаты: декабрьскую — по обычному графику с 3 по 25 декабря, а январскую — досрочно с 25 по 30 декабря. Этот порядок подтвержден распоряжением «Почты России» и согласован с СФР.

Пенсии назначенные через Министерство обороны МВД, Росгвардию и другие ведомства, также будут перечислены раньше обычного: казначейство направит средства в конце декабря, до официальных выходных.

После новогодних каникул выплаты вернутся к стандартному графику, напомнил Говырин. «Никаких заявлений для получения досрочной пенсии подавать не нужно: все переводы проходят автоматически. Основная цель такого переноса — чтобы пенсионеры имели доступ к средствам до праздников и могли спокойно распорядиться деньгами без ожидания банковских рабочих дней», — добавил он.