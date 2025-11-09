В Калининграде собирают деньги для шестилетней девочки с паллиативным статусом

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» ведет сбор средств для шестилетней Эвелины Гут. Девочка имеет паллиативный статус, находится на трахеостоме и инвазивной вентиляции лёгких (ИВЛ) через трахеостому. Ей необходимо специализированное питание, сообщает фонд.



«Эвелина родилась с тяжёлыми диагнозами: ДЦП, нутритивная недостаточность, дисфагия, лактазная недостаточность, бульбарные нарушения. Сразу после рождения она попала в реанимацию, где провела более полугода. По словам отца девочки, ей никак не могли подобрать правильное питание. В 2025 году родители решились попробовать специализированную аминокислотную, Эвелина начала набирать вес с 5,5 до 8 кг, её состояние стабилизировалось», — сообщили в фонде.

Родители работают по очереди — кто-то должен всегда быть дома и ухаживать за девочкой. Пенсия по инвалидности не покрывает даже половины стоимости питания. Государство этим видом питания не обеспечивает.

На полугодовой курс питания требуется 220 800 рублей. Сбор ведется на сайте фонда по ссылке.