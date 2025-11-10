Багратионовскую райбольницу обязали оснастить оборудованием и мебелью семь ФАПов

Прокуратура через суд добилась оснащения фельдшерско-акушерских пунктов в семи поселках Багратионовского района. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что фельдшерско-акушерские пункты в семи поселках находятся в ненадлежащем состоянии, не оснащены необходимым оборудованием и мебелью. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на ГБУЗ «Багратионовская центральная районная больница» обязанности произвести оснащение фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с установленными требованиями. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

В багратионовской райбольнице получить оперативный комментарий не удалось: руководство оказалось на совещании.