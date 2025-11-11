В облминздраве прокомментировали ситуацию с неоснащенными багратионовскими ФАПами

Все новости по теме: Медицина
В облминздраве прокомментировали ситуацию с неоснащенными багратионовскими ФАПами

Вопрос с оснащением фельдшерско-акушерских пунктов в семи поселках Багратионовского района будет решен до конца этого года. Об этом сообщили в областном минздраве, комментируя информацию региональной прокуратуры о выявленных нарушениях.

Напомним, надзорное ведомство установило, что фельдшерско-акушерские пункты в семи поселках находятся в ненадлежащем состоянии, не оснащены необходимым оборудованием и мебелью. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на ГБУЗ «Багратионовская центральная районная больница» обязанности произвести оснащение фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с установленными требованиями. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

«Контракты на закупку всего необходимого оборудования в четырех ФАПах из семи указанных поселков Багратионовского муниципального округа заключены, его поставка ожидается к концу года. Остальные три ФАПа уже заменены на модульные, до конца года планируется завершить их оснащение и лицензирование», — сообщили «Новому Калининграду» в облминздраве.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter