В облминздраве прокомментировали ситуацию с неоснащенными багратионовскими ФАПами

Вопрос с оснащением фельдшерско-акушерских пунктов в семи поселках Багратионовского района будет решен до конца этого года. Об этом сообщили в областном минздраве, комментируя информацию региональной прокуратуры о выявленных нарушениях.

Напомним, надзорное ведомство установило, что фельдшерско-акушерские пункты в семи поселках находятся в ненадлежащем состоянии, не оснащены необходимым оборудованием и мебелью. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на ГБУЗ «Багратионовская центральная районная больница» обязанности произвести оснащение фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с установленными требованиями. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

«Контракты на закупку всего необходимого оборудования в четырех ФАПах из семи указанных поселков Багратионовского муниципального округа заключены, его поставка ожидается к концу года. Остальные три ФАПа уже заменены на модульные, до конца года планируется завершить их оснащение и лицензирование», — сообщили «Новому Калининграду» в облминздраве.