В Багратионовске выставили на торги два довоенных здания в центре города

Администрация Багратионовского округа продает два нежилых объекта на улице Багратиона — дома № 60 и № 62. Информация о торгах опубликована на сайте ГИС «Торги».

Здание № 60, с кадастровым номером 39:01:010120:122, имеет три этажа, площадь 222,6 кв. м и земельный участок 1395 кв. м. Основанием для продажи стало постановление администрации округа от 1 ноября 2025 года. Обременения на объект не зарегистрированы. Начальная цена — 1,47 млн руб.

Фото: сайт ГИС «Торги»

Дом № 62, довоенной постройки, признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Здание, с кадастровым номером 39:01:010120:60, имеет 4 этажа, общей площадью — 255,9 кв. м. Начальная цена — 1,9 млн руб.

Фото: сайт ГИС «Торги»

Прием заявок от желающих купить строения заканчивается 8 декабря в 10:00 (МСК), торги назначены на 10 декабря.