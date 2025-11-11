В Багратионовске выставили на торги два довоенных здания в центре города

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Администрация Багратионовского округа продает два нежилых объекта на улице Багратиона — дома № 60 и № 62. Информация о торгах опубликована на сайте ГИС «Торги».

Здание № 60, с кадастровым номером 39:01:010120:122, имеет три этажа, площадь 222,6 кв. м и земельный участок 1395 кв. м. Основанием для продажи стало постановление администрации округа от 1 ноября 2025 года. Обременения на объект не зарегистрированы. Начальная цена — 1,47 млн руб.

Фото: сайт ГИС «Торги»

Дом № 62, довоенной постройки, признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Здание, с кадастровым номером 39:01:010120:60, имеет 4 этажа, общей площадью — 255,9 кв. м. Начальная цена — 1,9 млн руб.

Фото: сайт ГИС «Торги»

Прием заявок от желающих купить строения заканчивается 8 декабря в 10:00 (МСК), торги назначены на 10 декабря.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter