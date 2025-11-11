В Калининграде ЕСОО оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

По постановлению прокурора Московского района города Калининграда ГП КО «Единая система обращения с отходами» оштрафовано за нарушение антикоррупционного законодательства. Решение было принято по результатам проверки, проведенной надзорным ведомством. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что предприятие заключило трудовой договор с бывшим сотрудником полиции. При этом в нарушение требований законодательства ЕСОО не уведомила о трудоустройстве данного работника его прежнего работодателя.

В связи с этим прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 100 тыс. рублей.

Как прокомментировали «Новому Калининграду» в юридическом отделе предприятия, по данному факту прокуратурой ранее уже возбуждалось дело об административном нарушении в отношении должностного лица ЕСОО. Однако постановлением мирового суда, которое прокуратура впоследствии не смогла обжаловать, производство по делу было прекращено ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

«Суд посчитал, что работник сам не предоставил достаточно информации о занимаемой на предыдущей работе должности, поэтому вины предприятия в случившемся нет. Впоследствии прокуратура внесла в адрес ЕСОО представление с требованием уволить данного работника, поскольку, согласно решению суда, он сам не исполнил требования антикоррупционного законодательства. Мы оспорили это представление, и суд принял решение, что оно незаконно. Практически одновременно с данным представлением прокуратура по тем же основаниям возбудила дело уже в отношении предприятия, в то время как изначально оно возбуждалось в отношении должностного лица. И при рассмотрении уже этого дела суд сделал вывод, что вина предприятия имеет место быть, что, по сути, противоречит первому судебному акту. Данное решение суда в силу не вступило, и мы намерены его обжаловать», — пояснил юрист ЕСОО.