Черномаз рассказал, зачем власти региона закупают подводный дрон

Черномаз рассказал, зачем власти региона закупают подводный дрон

Для контроля за качеством работ, которые выполняют подрядные организации в акватории Балтийского моря, власти планируют приобрести подводный дрон. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз на заседании комитета регионального заксобрания.

Необходимость покупки подводного дрона Черномаз обосновал на примере обустройства донных волноломов: «Сначала идёт нулевой цикл. Это разработка на морском дне и подготовка основания для укладки камня. Это бутовый камень, который укладывается на основание. После того как водолазы подготовили основание и площадку для укладки бутового камня, нам необходимы подводные дроны, которые мы контролируем и фиксируем сначала все отметки по этому основанию и потом качество выполняемых работ и процедуру укладки камня, которая непосредственно выполняется с платформы закольной. На четырёх заколах она стоит, вы её все в Светлогорске видели. Кто-то из туристов думает, что это вышка по добыче нефти, но нет. Это всего лишь платформа для укладки бутового камня. И вот чтобы правильно проконтролировать и отинспектировать ход работ, мы приобретаем такое оборудование».

Ранее регион, по словам министра, уже приобрёл надводный дрон, но «не на каждой глубине он может дать корректные данные после выполнения контрольных мероприятий». Всего на приобретение подобного оборудования в бюджете заложено порядка 700 тысяч рублей.

