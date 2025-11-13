Керосинки не нужны: «Россети Янтарь» назвали фейком угрозу отключения калининградцев

Керосинки не нужны: «Россети Янтарь» назвали фейком угрозу отключения калининградцев
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Жители нескольких муниципалитетов Калининградской области получили по электронной почте письма за подписью гендиректора «Янтарьэнергосбыта» Александра Парамонова, в котором он якобы сообщает о технологических нарушениях и срабатывании противоаварийной автоматики. Следствием нарушений, как сообщается в письме, будет поэтапное отключение потребителей, поэтому им необходимо «запастись питьевой водой и продуктами длительного хранения», «приобрести свечи, керосиновые лампы или фонари на батарейках», а также «иметь под рукой настольные игры и другие средства для проведения времени без электричества».

В компании «Россети Янтарь» «Новому Калининграду» официально ответили, что письмо — фейк.

«Официально сообщаем, что письмо о возможных перебоях электроснабжения в Калининградской области, распространяемое от имени генерального директора АО „Янтарьэнергосбыт“, является фейком. Энергосистема региона работает в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе.

