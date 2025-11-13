Власти Балтийска рассказали, как будут украшать городской округ к Новому году

Балтийский городской округ начнут украшать к Новому году с 1 декабря. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в администрации муниципального образования, на котором также обсудили выбор украшений и проведение праздничных мероприятий. Об этом сообщает телеграм-канал администрации.

«В этом году приняли решение установить праздничные елки в основных районах нашего округа, а именно: центр города — „Поле чудес“; парк им. А. Головко; военный городок, ул. Шоссе морской пехоты; торговая площадь на ул. Пикуля; ул. Киркенесская; город Приморск; поселок Дивное. <...> к предстоящим новогодним праздникам обновляем игрушки и светящиеся конструкции. В парке им. А. Головко поселятся новые белки, зайки, олени, улитки и цветы. Для праздничного настроения установим светящийся новогодний указатель. На вело-пешеходных бульварах на ул. Каплунова, Пикуля и Егорова украсим опоры уличного освещения. Светящаяся фоторамка с маяком будет служить фотозоной на Морском бульваре, а звезду, которая в прошлом году устанавливали на „Поле чудес“, перенесем к маяку на ул. Кронштадтскую. Сквер Культурно-молодежного центра в этом году тоже засверкает по-новому: украсим сакуру и установим красивую фоторамку. На территории железнодорожного вокзала поставим светящихся лебедей и, по традиции, украсим здание администрации», — поделились планами власти Балтийска.

В администрации городского округа также выразили надежду, что «балтийское бизнес-сообщество ответственно подойдет к решению этого вопроса и достойно украсит входные группы к своим торговым точкам и кафе».


