В Черняховске рассказали, как проходит реконструкция железнодорожного моста (фото)

В Черняховске на ул. Ленинградской продолжаются работы по реконструкции железнодорожного моста. В 2025-2026 годах строители должны перестроить мост и построить подъездные пути к нему. Об этом сообщила администрация округа.

Работы выполняет подрядная организация ООО «СК „Спецмост“». Предполагается, что новый путепровод будет шире и выше прежнего, а также будет соответствовать современным стандартам.

Фото: администрация Черняховского округа

«Выполнены основные подготовительные мероприятия. Для удобства пешеходов построен временный мост. В ближайшее время начнется демонтаж аварийного путепровода. Сейчас самый сложный этап — это согласование с РЖД, „Янтарьэнерго“, Ростелекомом и другими организациями, а также перенос всех коммуникаций», — отметили в администрации.

После завершения подготовительного этапа, который требует синхронизации работы всех служб, жители смогут «наблюдать более динамичный темп работ, который включает в себя демонтаж старого моста и возведение нового».

