АТОР: Калининградская область обогнала Сочи по стоимости туров в декабре

Бюджетный тур в Сочи в декабре обойдётся дешевле, чем отдых в Калининградской области. Это следует из обзора Ассоциации туроператоров России.

«Отдых в Калининградской области у Балтийского моря в декабре стоит вполне приемлемых денег. Можно уложиться в 61 тыс. руб. на двоих на 10 ночей с перелётом», — отмечают эксперты.

На сайте АТОР приведены примеры цен на подобные туры с прямым перелётом из Москвы и завтраками. Цены стартуют от 60,9 тыс. руб. и доходят до 178,9 тыс.

Примеры стоимости билетов на прямые рейсы в Калининград в первой половине декабря (на человека, в обе стороны, с багажом):

Москва — Калининград — Москва — от 11,7 тыс. руб.,

Петербург — Калининград — Петербург — от 14,7 тыс. руб.,

Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург — от 27,9 тыс. руб.,

Казань — Калининград — Казань — от 21,7 тыс. руб.,

Новосибирск — Калининград — Новосибирск — от 33,4 тыс. руб.

Отдохнуть 10 ночей в отеле 4* с завтраками в Краснодарском крае можно за 46,3 тыс. руб. на двоих с перелётом. Если выбрать отель 5*, то нужно будет заплатить уже от 115 тыс. руб. Самый дорогой из приведённых в качестве примера туров обойдётся в 155,4 тыс.

Позволить себе отдых на пляжных курортах Турции смогут туристы с бюджетом от 81 тыс. руб. на двоих при размещении в отеле 4* с опцией «всё включено» в Аланье. От 138 тыс. руб. будет стоить десятидневный тур в отель 5* с «ультра всё включено» в Анталье. Цены с перелётом.