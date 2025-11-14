В Калининграде завершили ремонт «Мировых часов» (фото)

В Калининграде завершили ремонт «Мировых часов» в сквере на улице Шевченко. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своём Telegram-канале.

«Это не просто часы — это одна из визитных карточек Калининграда, место, которое любят и горожане, и туристы. Поэтому к реставрации мы подошли максимально бережно, сохранив исторический облик и все функциональные элементы», — говорится в сообщении.

По словам сити-менеджера, в рамках ремонта специалисты выполнили следующие работы: восстановили бетонное основание, отреставрировали мозаичный набор с использованием аналогичного оригинального материала, отремонтировали часы с заменой изношенных деталей, восстановили флюгер, отремонтировали металлическую конструкцию, изготовили и установили недостающие информационные таблички с расстояниями от Калининграда до столиц и крупных городов — всего 28 штук.

О том, что городские власти заключают контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории памятного знака «Древо времени» (он же «Мировые часы» и «Часовые пояса») с ООО «Центр строительства и проектирования», стало известно ещё в октябре 2023 года. Цену контракта компания снизила с 830 до 814 тыс. рублей.

На участие в торгах на проведение ремонта была подана только одна заявка — от специализированной службы по вопросам похоронного дела. Комиссия признала её соответствующей требованиям. Контракт с МБУ «Альта» был заключён 9 сентября 2025 года по максимальной стоимости — 2 128 448 рублей. Решение в администрации Калининграда объяснили тем, что учреждение имеет дополнительный вид деятельности, позволяющий заниматься подобными работами, — «строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки». В качестве субподрядчика был привлечён реставратор-мозаичист Богдан Лавриненко. К ремонту приступили в сентябре. На работы отводилось 60 дней.