Власти объяснили, почему ремонтом «Мировых часов» займутся похоронщики

МБУ «Альта» — специализированная служба по вопросам похоронного дела — имеет дополнительный вид деятельности, позволяющий заняться ремонтом «Мировых часов». Так прокомментировали в администрации Калининграда итоги торгов, отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда».

«МБУ „Альта“ на момент проведения торгов соответствовало всем требованиям закупки. Также у данной организации есть дополнительный вид деятельности (код ОКВЭД — строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки), позволяющий выполнять ремонтные работы на объектах благоустройства, в том числе на объекте Городские часы „Древо времени“, расположенном в сквере на ул. Шевченко в г. Калининграде», — говорится в ответе за подписью начальника управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Андрея Орлова.

В администрации также напомнили, что в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности и т.д. Победителем закупки признаётся участник, предложивший наилучшие условия и соответствующий требованиям и условиям исполнения муниципального контракта.

На участие в торгах была подана только одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям. Контракт с МБУ «Альта» был заключён 9 сентября 2025 года по максимальной стоимости — 2 128 448 рублей. Срок исполнения — 18 декабря. На работы отводится 60 дней.

В перечне необходимых работ восстановление основания и мозаичного панно, ремонт самих часов, в том числе металлических конструкций и табличек. Для проведения работ необходимо использовать «устойчивые к внешнему воздействию, лёгкие в уходе, вандалоустойчивые, имеющие длительный срок службы материалы». Гарантия на весь объём работ должна действовать в течение двух лет.

О том, что городские власти заключают контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории памятного знака «Древо времени» с ООО «Центр строительства и проектирования», стало известно ещё в октябре 2023 года. Цену контракта компания снизила с 830 до 814 тыс. рублей.

«Мозаика там действительно в плохом состоянии. Некоторые таблички пропали, а также оторвали металлические меридианы. Несколько лет назад часы какое-то время ещё работали. Сегодня они, конечно, не функционируют», — сообщал ранее «Новому Калининграду» калининградский общественник Евгений Мосиенко, выступающий координатором инициативной группы «Наследие стен».

Учредитель МБУ «Альта» — администрация Калининграда, правопредшественник — МП «Альта». В 2021 году Областной арбитражный суд признал МП «Альта» членом картеля ритуальных компаний, предприятие оштрафовали на 700 тысяч рублей.