Нет средств: власти Нестерова не могут обеспечить ежедневный автобус до Ясной Поляны

Администрация Нестеровского муниципального округа в настоящее время не в состоянии обеспечить ежедневное автобусное сообщение для жителей поселка Ясная Поляна. Об этом власти сообщили, отвечая соответствующий вопрос местных жителей под постом губернатора области «ВКонтакте».

«С 24 сентября автобус ходит к нам через день. Старики не могут попасть с больницу, студенты на попутных добираются до города. Администрация Нестеровского района отписывается каждые две недели, то паром задерживается, то детали пришли не те. В прошлый раз, когда автобуса долго не было, тоже детали заказали не те. Эти отговорки уже смешны, и уже стыдно это читать. Никакого дела администрации до нас нет. Помогите нам, пожалуйста», — написали жители Ясной Поляны главе региона.

На обращение отреагировала Администрация Нестеровского муниципального округа. «Сейчас у МАУ нет резервного автобуса и средств на его приобретение. Мы обратились за поддержкой в областное правительство, и финансирование обещают выделить в этом году. Поставка автобуса в планах до марта следующего года. Также мы провели переговоры с Гусевской автоколонной, но предложение их не заинтересовало. Это частная компания, и муниципальные органы не могут повлиять на её решение», — констатировали местные власти в ответном комментарии.

2025-11-15_13-26-46.png

 

Скриншот со страницы губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»

