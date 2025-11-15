Прокуратура решила проверить информацию о «ржавой воде» в ряде домов Немана

Прокуратура организовала проверку информации о ненадлежащем водоснабжении в жилых домах города Немана. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, в домах на улицах Комсомольской и Луговой из кранов несколько дней течёт ржавая вода. При этом коммунальные службы не устраняют проблему.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на выполнение перерасчёта платы за некачественное водоснабжение, отметили в прокуратуре.