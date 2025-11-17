Погода в Калининградской области 17 ноября

В понедельник, 17 ноября, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода, временами небольшой дождь, ночью — смешанные осадки. Максимальная температура воздуха днём +8°С, ночью столбик термометра местами опустится до −1°С. Скорость ветра составит от 1 до 5 м/с, с порывами до 11 м/с, направление — запад, юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 750 мм рт. ст. Относительная влажность 87%. Температура воды: 4.8°. Продолжительность светового дня — 8 часов и 21 минута.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — не выше +4°С — на востоке региона. На побережье — до +8°С, в Калининграде, Багратионовске, Гвардейске и Полесске — +5°С. Лёгкие заморозки ночью ожидаются в Славске, Советске, Краснознаменске, Гвардейске, Черняховске, Гусеве, Багратионовске, Озёрске и Железнодорожном. В Калининграде, Мамоново и Полесске — 0°С, на побережье — +3°С. В ночные часы смешанные осадки ожидаются на всей территории региона.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +3,2°С, днём потеплеет до +5,1°С, вечером похолодает до +3,9°С. Влажность — до 93%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную погоду, временами небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днём +3...+8°C. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 2 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём на территории региона воздух прогреется до +3...+5℃, у побережья до +4...+6℃, с утра до вечера — облачно с прояснениями, в приморских городах вероятны локальные кратковременные заряды дождя/крупы. В Калининграде, западной, северной и центральной части области заряды смешанных осадков вероятны после обеда и вечером, на востоке области — без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный (к вечеру переменный на западный/северо-западный), в Калининграде и области утром и днём — слабый/умеренный (3-8 м/с), вечером порывистый (до 10-12 м/с). На побережье ветер с утра до вечера умеренный/сильный (6-12 м/с), в порывах днём до 12-15 м/с, вечером до 14-18 м/с.