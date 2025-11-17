В Калининграде на кладбище первых переселенцев появился новый мурал (фото)

В Калининграде на улице Камской появился новый мурал на кладбище первых переселенцев. Автором настенной картины стал калининградский уличный художник JÖN (он сообщил «Новому Калининграду», что закончил свою работу в минувшую субботу). Сюжетом для его работы стали архивные фотографии Виктории Осипенко (руководитель АНО «ЮЛА» — прим. «Нового Калининграда»). Виктория рассказала, что она и стала автором этой идеи.

«Еще весной я увидела эти голые стены, которые прям так и просили, чтобы на них что-то было нанесено, — сообщила она. — А эти фотографии, мне кажется, классные. Это мой папа делал, он увлекался фотографией, как и многие в шестидесятые годы. Они мне очень нравились и нравятся до сих пор. Я предложила их в качестве эскизов», — пояснила Осипенко.

Она напомнила, что на кладбище первых переселенцев у нее похоронена прабабушка Анастасия Павловна Кулешова, а на фотографиях изображены бабушка Виктории Мария Арсентьевна Ганжа с внучкой на руках (это сама Виктория) и тётя Парамонова Светлана Ивановна. Обе они приходили вместе с родственниками на могилу Анастасии Кулешовой и обеих сегодня нет в живых.

Фото предоставил художник JÖN

Виктория Осипенко добавила, что вскоре на соседней стене может появиться ещё одно изображение.

«Мы пытаемся привлечь молодых людей к созданию подобных граффити, пояснила она суть проекта. — Мы хотим, чтобы они нашли свои фотографии, и на третью стену их вместе с вместе с JÖN нанесли. Это будет коллективная работа».