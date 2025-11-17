Рособрнадзор призвал родителей не пугать детей работой дворника

Все новости по теме: Образование
Рособрнадзор призвал родителей не пугать детей работой дворника

Родителям российских школьников не стоит не пугать детей работой дворника, потому что подобные высказывания не являются мотивацией. Об этом заявил во время Всероссийской встречи с родителями глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РБК.

«Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Любимая история... Это абсолютно не мотивация. Она [эта фраза] часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — пояснил Музаев.

Он подчеркнул, что школьнику важно знать, что родитель ему доверяет, готов вместе с ним преодолеть все трудности и принять любой результат экзаменов. «Если вы отработаете эти моменты, стресса не будет ни у вас, ни у вашего ребенка», — заключил Музаев.

Как отмечает информагентство со ссылкой на данные «Авито работы», среди всех специалистов в области ЖКХ по итогам сентября—октября 2025 года самый высокий годовой рост предлагаемых зарплат выявлен у дворников — в среднем 71,8 тыс. руб. в месяц, что на 56% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter