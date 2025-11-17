Рособрнадзор призвал родителей не пугать детей работой дворника

Родителям российских школьников не стоит не пугать детей работой дворника, потому что подобные высказывания не являются мотивацией. Об этом заявил во время Всероссийской встречи с родителями глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РБК.

«Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Любимая история... Это абсолютно не мотивация. Она [эта фраза] часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — пояснил Музаев.

Он подчеркнул, что школьнику важно знать, что родитель ему доверяет, готов вместе с ним преодолеть все трудности и принять любой результат экзаменов. «Если вы отработаете эти моменты, стресса не будет ни у вас, ни у вашего ребенка», — заключил Музаев.

Как отмечает информагентство со ссылкой на данные «Авито работы», среди всех специалистов в области ЖКХ по итогам сентября—октября 2025 года самый высокий годовой рост предлагаемых зарплат выявлен у дворников — в среднем 71,8 тыс. руб. в месяц, что на 56% больше, чем в аналогичный период прошлого года.