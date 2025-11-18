Погода в Калининградской области 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, в Калининграде, как обещают синоптики, будет прохладно, облачно с прояснениями и временами дождливо. Как сообщает Гидрометцентр России, в этот день, как и в понедельник, в регионе высока вероятность осадков. Температура в среднем по региону +4°C днём и около +1°C ночью. Ветер ожидается северо-западный, слабый, около четырёх метров в секунду (ночью он усилится до умеренного). Давление — чуть ниже нормы, около 756 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 18 ноября чуть более подробный прогноз. Днём, по его данным, на всей территории Калининградской области ожидаются смешанные осадки в виде дождя со снегом, которые ближе к ночи из слабых превратятся в умеренные.

На побережье будет теплее всего (+5°C), в центральной части области +4°C, а восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска +2°C. Ближе к ночи в восточной части области подморозит. В Краснознаменске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном будет −1°C. Около нуля в Черняховске, Советске, Славске и Гвардейске, а на побережье и в Мамоново +3°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам во вторник пасмурную погоду. Утром нас ожидает +0,9°C и дождь, днём разогреет до +4,1°C. Отметим, что дождя этот прогноз не обещает ни днём, ни ночью. Юго-западный ветер, по его данным, не превысит 2-3 м/с. Влажность будет на уровне 95%.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждает, что в ближайшие сутки регион будет находиться «в неустойчивой северной умеренной воздушной массе в тыловой части циклонической системы». Таким образом в течение суток будет прохладно, ветрено и с периодическими зарядами смешанных осадков.

«Днем +2...+5°C, переменная облачность, утром также ожидаются локальные заряды мокрого снега/крупы, днем осадки ослабнут и вновь усилятся после обеда (с 14-16 часов) в виде дождя/мокрого снега/крупы на побережье и западе региона (Зеленоградский, Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Полесский, Славский, Неманский), в том числе в Калининграде. Ветер ночью и утром — преимущественно западный, днем и вечером — юго-западный, в Калининграде и области в течение суток умеренный/свежий (5-10 м/с), на побережье — умеренный/сильный (5-12 м/с), в порывах до 12-15 м/с», — заключают синоптики.

Эксперты предупреждают, что в течение суток (особенно в темное время) по области возможно образование гололёда, снежного наката. Также вероятно ухудшение видимости.