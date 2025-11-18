Часть выручки с продажи алкоголя и табака хотят направлять на помощь зависимым

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести сбор в размере 3% с производителей и импортеров алкоголя и табака, средства с которого будут направляться на помощь зависимым. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, бюджета системы здравоохранения не хватает на реабилитационные программы, связанные с последствиями алкоголизма, курения и наркомании.

«Считаю необходимым ввести специальный целевой сбор с компаний, производящих или импортирующих алкогольную и табачную продукцию — так называемый сбор совести в размере 3% от их выручки. „Сбор совести“ должен стать целевым налогом на прибыль отраслей, чья деятельность формирует массовые зависимости, с направлением средств на преодоление этих самых зависимостей», — отмечается в письме.

Автор подчеркнул, что при суммарном годовом обороте алкогольного и табачного рынков в несколько триллионов рублей такой сбор позволит аккумулировать десятки миллиардов рублей ежегодно на лечение и профилактику зависимостей.

«Для эффективного администрирования „сбора совести“ и целевого использования его средств необходимо создать специальную структуру — либо государственный целевой фонд, либо публично-правовую компанию (ППК), аналогичную тем, что уже применяются в других отраслях, например, в индустрии азартных игр», — говорится в документе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter