СК: за два года трое жителей Калининграда незаконно легализовали более 1000 мигрантов

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего мужчины и 51-летней и 47-летней жительниц областного центра, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с января 2022 по июль 2024 года в Калининграде подельники организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ в качестве подсобных рабочих с иностранными гражданами для дальнейшего их оформления в миграционных органах МВД. Благодаря «липовым» договорам иностранцы получали право находиться на территории Российской Федерации. По данным следствия, подобным образом разрешительные документы смогли оформить свыше 1000 мигрантов.

В ходе расследования проведены обыски, изъяты компьютерная техника и документация, допрошены свидетели, собрана убедительная доказательная база, в полном объеме изобличающая обвиняемых в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело в отношении четвертого участника преступной группы, заключившего со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время уже рассматривается в суде.

