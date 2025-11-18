В мэрии назвали дату начала работы платной парковки у Театра эстрады

Платная муниципальная парковка на Ленинском проспекте, у Калининградского театра эстрады ориентировочно начнет работать 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

Размер платы за парковку составит 70 руб. за час для транспортных средств массой до 3,5 т. Для транспортных средств массой от 3,5 т она составит 120 руб. «Плата взимается поминутно, за размещение транспортного средства на платной парковке менее 20 минут плата не взимается. Категории транспортных средств, размещаемых без взимания платы, а также порядок их размещения определены правилами», — добавляют горвласти.

В мэрии отметили, что мероприятия по созданию платных парковок направлены «на снижение уровня нагрузки на улично-дорожную сеть, повышение пропускной способности дорог в центральной части Калининграда, повышение доступности парковочных мест и снижение количества нарушений правил стоянки и остановки».

В начале 2025 года сообщалось, что платную парковку на 64 места у Калининградского театра эстрады планировали открыть в феврале.

