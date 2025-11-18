Компанию из Светлого, производящую детские площадки, обвиняют в невыплате зарплат

Компанию из Светлого, производящую детские площадки, обвиняют в невыплате зарплат
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги по зарплате

Компанию из Светлого, занимающуюся производством детских площадок и игрового оборудования, обвинили в невыплате зарплат своим сотрудникам. О том, что компания «МикроМир» задолжала своим сотрудникам свыше 5,7 млн рублей, во вторник, 18 ноября, сообщила пресс-служба Калининградской областной прокуратуры.

С жалобами на невыплаты, как уточняет пресс-служба ведомства, обратились сами сотрудники предприятия.

«Установлено, что в сентябре 2025 года ООО „МикроМир“ не выплатило заработную плату 94 работникам, — добавили в пресс-службе. — В связи с этим прокуратура внесла представление генеральному директору организации. После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками организации полностью погашена, а также выплачена полагающаяся компенсация».

«Новый Калининград» попытался связаться с руководством компании через ее дилеров, однако по предоставленному телефону оперативного комментария получить не удалось. Отметим, что компания «МикроМир» регулярно участвует в муниципальных подрядах и монтирует своё оборудование на детских площадках региона. В частности, в апреле прошлого года калининградская «Дирекция ландшафтных парков» сообщала, что первый её проект был реализован в посёлке Южный.

