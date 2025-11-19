Облвласти заявили о работе над расширением мер поддержки доставки грузов

Все новости по теме: Калининградский транзит
Облвласти заявили о работе над расширением мер поддержки доставки грузов

Региональные власти добиваются увеличения количества судов на морской линии и улучшения механизма субсидирования грузоперевозок. Об этом заявила вице-премьер — министр экономического развития Вероника Лесикова, отвечая на вопрос студента западного филиала РАНХиГС на публичных слушаниях по проекту областного бюджета, 17 ноября.

Лесикова сообщила, что регион «в постоянном контакте» с федеральным правительством по вопросу увеличения количества судов и улучшения работы морской субсидии. По ее словам, рассматриваются и варианты изменения системы субсидирования морских перевозок. «Уверена, что такие решения будут найдены в ближайшее время», — отметила Лесикова.

Глава комитета по бюджету Заксобрания Александр Никулин подчеркнул, что решение вопросов морской логистики находится в компетенции федерации, так как субсидии предоставляются из федерального бюджета. Представители регионального правительства добавили, что область ежегодно добивается увеличения выделяемого федерального финансирования, исходя из реального товарооборота и работает по ситуации распределения субсидий следующего года, чтобы процедура была более простая и деньги быстрее доходили до получения субсидий.

Отвечая на дополнительный вопрос о том, какие категории грузов субсидируются, Лесикова подтвердила, что сейчас поддержка распространяется только на перевозку санкционных товаров. Однако перечень постепенно расширяется, и регион намерен добиваться дальнейших изменений, учитывая сложности с доставкой и других видов грузов.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter