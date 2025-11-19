Облвласти заявили о работе над расширением мер поддержки доставки грузов

Региональные власти добиваются увеличения количества судов на морской линии и улучшения механизма субсидирования грузоперевозок. Об этом заявила вице-премьер — министр экономического развития Вероника Лесикова, отвечая на вопрос студента западного филиала РАНХиГС на публичных слушаниях по проекту областного бюджета, 17 ноября.

Лесикова сообщила, что регион «в постоянном контакте» с федеральным правительством по вопросу увеличения количества судов и улучшения работы морской субсидии. По ее словам, рассматриваются и варианты изменения системы субсидирования морских перевозок. «Уверена, что такие решения будут найдены в ближайшее время», — отметила Лесикова.

Глава комитета по бюджету Заксобрания Александр Никулин подчеркнул, что решение вопросов морской логистики находится в компетенции федерации, так как субсидии предоставляются из федерального бюджета. Представители регионального правительства добавили, что область ежегодно добивается увеличения выделяемого федерального финансирования, исходя из реального товарооборота и работает по ситуации распределения субсидий следующего года, чтобы процедура была более простая и деньги быстрее доходили до получения субсидий.

Отвечая на дополнительный вопрос о том, какие категории грузов субсидируются, Лесикова подтвердила, что сейчас поддержка распространяется только на перевозку санкционных товаров. Однако перечень постепенно расширяется, и регион намерен добиваться дальнейших изменений, учитывая сложности с доставкой и других видов грузов.