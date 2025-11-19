В рамках осеннего призыва более 500 новобранцев были направлены в войска

Более 500 новобранцев уже отправлены в войска в рамках осенней призывной кампании, сообщает газета «Страж Балтики» со ссылкой на начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата Александра Вальковца.

По его словам, призывная кампания в регионе проходит по графику. На данный момент более 500 новобранцев отправлены в войска, всего призывные комиссии приняли решения в отношении свыше 1100 человек. «Мы близки к выполнению нормативов, установленных военным комиссариатом Калининградской области», — отметил Вальковец. Он добавил, что все муниципальные образования области стабильно справляются с планом призыва.

Нововведением нынешнего призыва стало использование государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета», которая позволяет актуализировать данные о гражданах, подлежащих призыву. «Использование единого реестра заметно повысило явку. У нас были молодые люди, которых раньше военкомат не мог оповестить: они не проживали по месту регистрации. <...>Закон требует: при смене места проживания гражданин должен в двухнедельный срок уведомить об этом военный комиссариат. Сейчас же ситуация изменилась в лучшую сторону», — подчеркнул Вальковец.

Большинство призывников останутся служить в Калининградской области, преимущественно в частях Балтийского флота. Примерно пятая часть направится в армейский корпус и соединения центрального подчинения. Исключение составляют отдельные кандидаты на службу в научных ротах Минобороны и научно-производственной роте Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».