В Ленинградском районе планируют временно отключить отопление и горячую воду

МП «Калининградтеплосеть» планирует отключить отопление и горячее водоснабжение в Ленинградском районе с 8:00 до 20:00 в четверг, 20 ноября. Это вызвано необходимостью проведения ремонтных работ на подающем трубопроводе магистрального участка тепловой сети, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В зону отключения попадают следующие потребители:
|
Улица
|
Объект
|
ул. Юбилейная, 16 к. 1, 16 к. 2, 16 к. 3, 16 к. 4, 16 к. 5
|
МКД
|
ул. Артиллерийская, 6-8, 10-12, 17-19, 23, 2-4, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36-38, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63
|
МКД
|
ул. Береговая, 14, 16, 6-10, 40
|
МКД
|
пер. Грибоедова, 8-12, 9
|
МКД
|
ул. Грибоедова, 4-6, 5-7, 8А, 13-19
|
МКД
|
ул. Ст. Дадаева, 56
|
МКД
|
ул. Еловая аллея, 31-39, 41-49, 51-55, 57, 59-63, 63А, 65-69
|
МКД
|
ул. Парт. Железняка, 4-10, 12, 14, 16-18
|
МКД
|
ул. Куйбышева, 109-111, 113, 113А, 115, 115А, 117, 117А, 119-127, 129-137, 141-149, 151-159, 161-169, 171-177, 17-27, 181-187, 29-39, 41-45, 53, 53А, 55-65, 65А, 67-77, 79-89, 97-107, 97А
|
МКД
|
ул. Курортная, 2-4а
|
МКД
|
ул. Ленинградская, 36, 48, 50-54
|
МКД
|
ул. Лермонтова, 22
|
МКД
|
ул. Лескова, 12, 14, 16
|
МКД
|
ул. Линейная, 3-7, 4-6
|
МКД
|
пер. Майский, 1, 5
|
МКД
|
ул. Невского А., 105а, 105Б, 107-115, 11-15, 1-5, 19, 23-27, 24-30, 31-37, 34-34А, 36, 38-38В, 39-43А, 40, 44, 46-46А, 48, 50-52А, 51, 54-54Б, 58-58А, 60, 62-62В, 68А, 70-70Б, 72-74А, 73-79, 78, 89
|
МКД
|
ул. Некрасова, 2, 10-14, 17-17А, 18-24, 26
|
МКД
|
пер. Потемкина, 3-9
|
МКД
|
ул. Потемкина, 2-6, 8-12, 9-13, 14-14а
|
МКД
|
ул. Тельмана, 35, 37, 46-46А
|
МКД
|
ул. Толстого Льва, 12-14
|
МКД
|
ул. Артиллерийская, 18
|
Торгово-экономический колледж
|
ул. Артиллерийская, 62
|
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
|
ул. Артиллерийская, 72
|
МАДОУ Детский сад № 125
|
ул. Куйбышева, 139
|
МАДОУ Детский сад № 123
|
ул. Куйбышева, 15
|
школа 33
|
ул. Героя России Мариенко, 5
|
МАДОУ Детский сад № 125
|
ул. Невского А., 117-123
|
Поликлиника городская № 1
|
ул. Невского А., 14
|
БФУ им. И Канта
|
ул. Невского А., 32
|
школа 33
|
ул. Невского А., 56
|
МАДОУ Детский сад № 23
|
ул. Некрасова, 16
|
Школа музыкальная им. Гофмана
|
ул. Потемкина, 18
|
Школа по силовым видам спорта
|
ул. Тельмана, 41а
|
МБДОУ Детский сад № 16
|
ул. Тельмана, 48
|
музыкальная школа
|
ул. Артиллерийская, 23а, 56, 56А, 58, 58А,
|
Прочие
|
ул. Верхнеозерная, 24, 25-27
|
Прочие
|
ул. Дадаева старшины, 62
|
Прочие
|
ул. Еловая аллея, 26
|
Прочие
|
ул. Куйбышева, 11, 13, 91-91А, 91Б-Е, 95
|
Прочие
|
ул. Липовая аллея, 2
|
ТЦ
|
ул. Майская, 4
|
офисы
|
ул. Невского А., 29
|
суд
|
ул. А. Невского, 7-9, 34Б, 36Б, 42, 53,
|
Прочие
|
Ул. Тельмана, 39, 48Б
|
Прочие