В Ленинградском районе планируют временно отключить отопление и горячую воду

МП «Калининградтеплосеть» планирует отключить отопление и горячее водоснабжение в Ленинградском районе с 8:00 до 20:00 в четверг, 20 ноября. Это вызвано необходимостью проведения ремонтных работ на подающем трубопроводе магистрального участка тепловой сети, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В зону отключения попадают следующие потребители:

Улица

Объект

ул. Юбилейная, 16 к. 1, 16 к. 2, 16 к. 3, 16 к. 4, 16 к. 5

МКД

ул. Артиллерийская, 6-8, 10-12, 17-19, 23, 2-4, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36-38, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63

МКД

ул. Береговая, 14, 16, 6-10, 40

МКД

пер. Грибоедова, 8-12, 9

МКД

ул. Грибоедова, 4-6, 5-7, 8А, 13-19

МКД

ул. Ст. Дадаева, 56

МКД

ул. Еловая аллея, 31-39, 41-49, 51-55, 57, 59-63, 63А, 65-69

МКД

ул. Парт. Железняка, 4-10, 12, 14, 16-18

МКД

ул. Куйбышева, 109-111, 113, 113А, 115, 115А, 117, 117А, 119-127, 129-137, 141-149, 151-159, 161-169, 171-177, 17-27, 181-187, 29-39, 41-45, 53, 53А, 55-65, 65А, 67-77, 79-89, 97-107, 97А

МКД

ул. Курортная, 2-4а

МКД

ул. Ленинградская, 36, 48, 50-54

МКД

ул. Лермонтова, 22

МКД

ул. Лескова, 12, 14, 16

МКД

ул. Линейная, 3-7, 4-6

МКД

пер. Майский, 1, 5

МКД

ул. Невского А., 105а, 105Б, 107-115, 11-15, 1-5, 19, 23-27, 24-30, 31-37, 34-34А, 36, 38-38В, 39-43А, 40, 44, 46-46А, 48, 50-52А, 51, 54-54Б, 58-58А, 60, 62-62В, 68А, 70-70Б, 72-74А, 73-79, 78, 89

МКД

ул. Некрасова, 2, 10-14, 17-17А, 18-24, 26

МКД

пер. Потемкина, 3-9

МКД

ул. Потемкина, 2-6, 8-12, 9-13, 14-14а

МКД

ул. Тельмана, 35, 37, 46-46А

МКД

ул. Толстого Льва, 12-14

МКД

ул. Артиллерийская, 18

Торгово-экономический колледж

ул. Артиллерийская, 62

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

ул. Артиллерийская, 72

МАДОУ Детский сад № 125

ул. Куйбышева, 139

МАДОУ Детский сад № 123

ул. Куйбышева, 15

школа 33

ул. Героя России Мариенко, 5

МАДОУ Детский сад № 125

ул. Невского А., 117-123

Поликлиника городская № 1

ул. Невского А., 14

БФУ им. И Канта

ул. Невского А., 32

школа 33

ул. Невского А., 56

МАДОУ Детский сад № 23

ул. Некрасова, 16

Школа музыкальная им. Гофмана

ул. Потемкина, 18

Школа по силовым видам спорта

ул. Тельмана, 41а

МБДОУ Детский сад № 16

ул. Тельмана, 48

музыкальная школа

ул. Артиллерийская, 23а, 56, 56А, 58, 58А,

Прочие

ул. Верхнеозерная, 24, 25-27

Прочие

ул. Дадаева старшины, 62

Прочие

ул. Еловая аллея, 26

Прочие

ул. Куйбышева, 11, 13, 91-91А, 91Б-Е, 95

Прочие

ул. Липовая аллея, 2

ТЦ

ул. Майская, 4

офисы

ул. Невского А., 29

суд

ул. А. Невского, 7-9, 34Б, 36Б, 42, 53,

Прочие

Ул. Тельмана, 39, 48Б

Прочие

