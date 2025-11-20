Беспрозванных: субсидии на балтийский паром увеличат в полтора раза

Субсидирование паромной переправы между Балтийском и поселком Балтийская Коса в 2026 году вырастет в полтора раза — до 170 млн руб. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на заседании областного Заксобрания 19 ноября, представляя бюджет региона на следующий год.

«В полтора раза — до 170 миллионов рублей увеличим субсидирование паромной переправы между Балтийском и поселком Балтийская Коса, но здесь это, прежде всего, связано с необходимостью ремонта причальной стенки в 2026 году», — пояснил Беспрозванных.

Telegram | MAX