Благоустройство парка имени Гагарина в Славске подорожало до 186 млн

Выполнение работ по благоустройству городского парка имени Гагарина в Славске подорожало с 165 до 186 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 28 ноября, итоги подведут 1 декабря.

Речь идёт о проекте «Славский ключ». Экспертизу проект прошёл в сентябре текущего года. Парк планируют обустроить на ул. Советской, 2. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовило ООО «Горландшафт» (Санкт-Петербург). Указанный застройщик — администрация Славского муниципального округа. Положительное заключение получено 19 сентября. Форма экспертизы — государственная.

Проект «Славский ключ» вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он предусматривает «создание современного паркового комплекса, имеющего в своём составе многочисленные функциональные зоны». Речь о входной группе, парковке, сцене, спортивной и детской зонах, территории под луна-парк, ярмарке, зонах арт-объектов, инфостендов, лесо- и эко-парка. Основная идея проекта — преобразовать пространство парка для экологичного отдыха и развлечений.

Площадь городской территории, которую затрагивает проектирование, — порядка 5,4 га. На данный момент парк, по мнению авторов проекта, представляет собой «неухоженную зелёную зону без внятного функционального наполнения».