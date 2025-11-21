Погода в Калининградской области 21 ноября

Днём в пятницу, 21 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер юго-западный, 5 м/с.



Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +4°C, на востоке области +2°С. На всей территории региона прогнозируются небольшой дождь и снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром и днём +10°C, вечером +7°C. Влажность составит до 94%, давление — 755 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, прогнозируется усиление западного ветра на побережье до 24 м/с.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают: «Днем в регионе +2...+4°C, с утра до вечера — облачно с прояснениями и ожидаются кратковременные заряды дождя/крупы/мокрого снега преимущественно в западной и центральной части области (Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Полесский, Правдинский, Гвардейский, Славский, Черняховский р-ны, в том числе в Калининграде). Ветер ночью и утром — юго-западный/западный, днем и вечером — западный/северо-западный. Ночью, утром и днем — свежий/сильный».