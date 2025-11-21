Сильный ветер и заряды осадков: прогноз погоды в Калининграде до конца недели

В ближайшие часы Калининградская область окажется в центре циклонической системы из западной Европы. На побережье ветер усилится до значений, близких к штормовым. Не обойдётся и без зарядов смешанных осадков. К выходным погода наладится, однако ночи станут заметно прохладнее. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу днём в регионе воздух не прогреется выше +2...+4°C, с утра до вечера — облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные заряды дождя/крупы/мокрого снега преимущественно в западной и центральной части области (Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Полесский, Правдинский, Гвардейский, Славский, Черняховский районы, а также Калининград). Ветер утром — юго-западный/западный, днём и вечером — западный/северо-западный. Утром и днём — свежий/сильный (в Калининграде и области: 5-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с, на побережье: 7-13 м/с, в порывах до 15-18 м/с, местами до 19 м/с). Вечером ветер в Калининграде и области — умеренный/свежий (3-8 м/с), на побережье — свежий (4-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с).

В субботу ночью в Калининграде и области +1...-3°C (на побережье 0...+3°C), переменная облачность, местами не исключены кратковременные заряды мокрого снега/крупы/дождя, по области возможен туман. Днём в Калининграде и области +2...+4°C, у побережья +4...+6°C, переменная облачность, кратковременные смешанные осадки местами возможны у побережья и запада региона (Зеленоградский, Полесский, Гурьевский, Багратионовский, Славский районы, а также Калининград), на остальной части области осадки маловероятны. Ветер западный/юго-западный, в Калининграде и области — умеренный (3-7 м/с), на побережье — умеренный/свежий (4-9 м/с), порывистый.

В воскресенье ночью в Калининграде и области до −2...-4°C (местами до −5...-6°C), на побережье −1...+3°C, малооблачно и без осадков, местами возможен туман. Днём +1...+3°C, утром и в первой половине дня — малооблачно/переменная облачность, во второй половине дня и вечером — облачно с прояснениями, вечером по области возможен небольшой снег/мокрый снег, похолодает до 0...-2°C. Ветер переменный с юго-западного на юго-восточный: ночью и утром — слабый/умеренный (3-8 м/с), днём и вечером — слабый (1-4 м/с).

«В первой половине грядущей недели рассчитывать на погодные перемены и потепление не стоит: над Европой продолжит господствовать очаг северных умеренных и арктических воздушных масс, поэтому температурный фон окажется на 1-3°C ниже нормы (ночи с заморозками до −1...-5°C по области, днём не выше +2...+4°C). Нельзя исключать и снегопады, связанные с выходом южных циклонов и атмосферных фронтов», — добавили в паблике. К концу следующей недели есть вероятность «скромного потепления до более привычных отметок в +5°C и выше».