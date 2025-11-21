Предприниматель из Гвардейского округа похитил электричество на 56 млн рублей

Предприниматель из Гвардейского округа похитил электричество на 56 млн рублей

Предприниматель из Гвардейского округа, пытаясь заработать на майнинге, похитил электричество на 56 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарьэнергосбыт».

Энергетики узнали о вмешательстве в систему учёта по программе мониторинга. «Ток в данном случае, выходя из трансформатора тока, протекает по шунту и возвращается обратно, не доходя до счётчика», — поясняют в сообщении. У предпринимателя изъяли более 300 единиц майнингового оборудования. Ему предстоит возместить стоимость незаконно использованного электричества, в противном случае дело будут решать в судебном порядке.

Материалы оперативной проверки и заявление о хищении энергоресурса направлены в полицию. «Нелегальный расход электричества влечёт не только убытки энергокомпаниям, но и аварийные ситуации из-за предельной нагрузки на сети», — предупреждает компания.

