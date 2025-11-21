Предприниматель из Гвардейского округа похитил электричество на 56 млн рублей

Предприниматель из Гвардейского округа, пытаясь заработать на майнинге, похитил электричество на 56 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарьэнергосбыт».



Энергетики узнали о вмешательстве в систему учёта по программе мониторинга. «Ток в данном случае, выходя из трансформатора тока, протекает по шунту и возвращается обратно, не доходя до счётчика», — поясняют в сообщении. У предпринимателя изъяли более 300 единиц майнингового оборудования. Ему предстоит возместить стоимость незаконно использованного электричества, в противном случае дело будут решать в судебном порядке.

Материалы оперативной проверки и заявление о хищении энергоресурса направлены в полицию. «Нелегальный расход электричества влечёт не только убытки энергокомпаниям, но и аварийные ситуации из-за предельной нагрузки на сети», — предупреждает компания.