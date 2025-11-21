Власти: в Калининграде пройдет заключительный этап олимпиады по истории

Согласно приказу Министерства просвещения России финальный тур Всероссийской олимпиады школьников по истории пройдет на территории Калининградской области с 20 по 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Регион становится местом проведения заключительного тура Всероссийской олимпиады школьников в пятый раз. Ранее Калининградская область принимала финалистов по четырем предметам: в 2017 году — по математике и немецкому языку, в 2019-м — по литературе, а в 2021-м — по английскому языку.

Губернатор Алексей Беспрозванных отмечал на оперативном заседании правительства, что в год 80-летия Калининградской области мероприятие поможет рассказать школьникам со всей России об истории и преимуществах высшего образования в регионе. Он также дал распоряжение выделить средства на проведение олимпиады.

«Проведение заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в Калининградской области в 2026 году — это знаковое событие для нашей системы образования. Мы сделаем всё, чтобы самые талантливые юные историки страны смогли и продемонстрировать свои знания, и получить новые, познакомившись с культурным, природным и историческим наследием Янтарного края в год его 80-летия. Надеемся, что это станет еще одной возможностью показать жителям нашей страны всю красоту и уникальность нашего региона», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.



В заключительном этапе примут участие старшеклассники, набравшие на региональном этапе необходимое количество баллов, установленное Минпросвещения России, а также победители и призеры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие освоение основных общеобразовательных программ. Победители и призеры финала имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

