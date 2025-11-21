Нижегородец пытался отправить в Калининград наркотики под видом детского пюре (видео)

Жителя Нижнего Новгорода задержали после попытки отправить в Калининград разбавленные водой наркотики в упаковках из-под детского питания. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Предварительно установлено, что злоумышленник согласился на опубликованное в мессенджере анонимное предложение заняться сбытом запрещенных веществ. Он приехал в подмосковный Королёв, арендовал квартиру и получил от куратора координаты места, откуда было необходимо забрать крупную партию наркотиков. Для дальнейшей пересылки мужчина разбавил их водой, перелил в упаковки из-под детского питания и разложил по коробкам. Затем по указанию работодателя сообщник намеревался передать их в транспортную компанию для последующей отправки в Калининград.

В ходе осмотра квартиры подозреваемого полицейские обнаружили 40 коробок, в которых находилось 480 упаковок с неизвестным содержимым. Согласно заключению эксперта, в одной из них находилось производное наркотического средства N-метилэфедрона общим весом около 30 граммов. Остальное будет исследовано в рамках уголовного дела.

Следователь СУ УМВД России по городскому округу Королёв возбудил уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. В настоящее время устанавливают всех соучастников преступления.