Нижегородец пытался отправить в Калининград наркотики под видом детского пюре (видео)

Нижегородец пытался отправить в Калининград наркотики под видом детского пюре (видео)
Фото: МВД РФ
Все новости по теме: Криминал

Жителя Нижнего Новгорода задержали после попытки отправить в Калининград разбавленные водой наркотики в упаковках из-под детского питания. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленник согласился на опубликованное в мессенджере анонимное предложение заняться сбытом запрещенных веществ. Он приехал в подмосковный Королёв, арендовал квартиру и получил от куратора координаты места, откуда было необходимо забрать крупную партию наркотиков. Для дальнейшей пересылки мужчина разбавил их водой, перелил в упаковки из-под детского питания и разложил по коробкам. Затем по указанию работодателя сообщник намеревался передать их в транспортную компанию для последующей отправки в Калининград.

В ходе осмотра квартиры подозреваемого полицейские обнаружили 40 коробок, в которых находилось 480 упаковок с неизвестным содержимым. Согласно заключению эксперта, в одной из них находилось производное наркотического средства N-метилэфедрона общим весом около 30 граммов. Остальное будет исследовано в рамках уголовного дела.

Следователь СУ УМВД России по городскому округу Королёв возбудил уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. В настоящее время устанавливают всех соучастников преступления.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter