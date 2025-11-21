СМИ: паромы для Калининградской области построят в Керчи за 46,9 млрд рублей

Заказ на строительство двух паромов для Калининградской области будет размещен в АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» в Керчи. Предварительная стоимость контракта составляет 46,9 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Сейчас идет работа по определению предприятия единственным исполнителем работ по строительству этих двух паромов и заключению контракта», — отметил источник, знакомый с межведомственным обсуждением проекта.

Один из собеседников информагентства также уточнил, что строительство паромов может начаться в 2026 году. Завод должен будет сдать их в 2030 году. На проектирование паромов претендует петербургское проектное бюро «Петробалт». «При этом рассматриваются и альтернативные проектанты», — говорит один из источников.

Конкурс на поставку паромов был объявлен в начале сентября 2024 года. Росморпорт и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали договор на финансовую аренду (лизинг) двух железнодорожных паромов, которые планируется использовать на линии «Усть-Луга — Балтийск», соединяющей Калининградскую область с Ленинградской. Росморпорт сообщал, что согласно трёхстороннему договору с АО «ГТЛК» и ООО «ССК «Звезда», завершение строительства обоих судов ожидается в 2028 году.

В Росморпорте также уточняли, что новые паромы будут построены с максимально возможным насыщением их отечественным оборудованием на основе проекта двухтопливных инновационных паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский».

