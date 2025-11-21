Власти Пионерского намерены продолжить благоустройство маршрута до «Камня лжи»

Администрация Пионерского округа в 2026 году намерена расширить сеть пешеходных маршрутов, продолжить благоустройство исторических территорий и подготовить новые общественные пространства. Об этом сообщил глава округа Леонид Шибаев 20 ноября в прямом эфире «ВКонтакте».

Одним из ключевых проектов станет продолжение обустройства маршрута вдоль ручья Чистый до «Камня лжи». В администрации рассчитывают, что точка притяжения приобретет полноценную инфраструктуру — от мест отдыха до площадок для обзора исторического объекта. Шибаев напомнил, что маршрут планируют продлить до второго Шанхайского озера, включая благоустройство береговой линии и создание перехода к Калининградскому шоссе.

В следующем году власти также собираются приступить к проектированию новой пешеходной дорожки от городского парка к руслу речки Чистой, после чего перейти к возможной реализации проекта ближе к середине года.

Отдельный блок планов касается благоустройства центра Пионерского. Город во второй раз стал победителем всероссийского конкурса для малых городов, что позволит начать преобразование улицы Комсомольской и прилегающих пространств: городского парка, участков Вокзальной, Парковой и Садовой улиц.

При обсуждении идей для сохранения исторической идентичности Шибаев сообщил, что власти рассматривают возможность размещения мурала на здании лодочной станции в честь Леонова. Концепт рисунка сейчас на стадии обсуждения, и горожан пригласили предлагать собственные варианты.

На вопрос о перспективах пляжа в Рыбном Шибаев объяснил, что возможность его создания зависит от завершения берегоукрепительных работ, запланированных «Балтберегозащитой» до 2030 года. После выполнения этих этапов обсуждение проекта станет возможным.

В планах округа также обновление прилегающих территорий на улицах Гептнера, Шаманова, Советской и Донской. Возможность реализации будет зависеть от итогов экономии бюджета и конкурсных процедур.

Готовится и новогоднее оформление города: установка главной ёлки запланирована на 1 декабря, учреждениям Пионерского дано задание украсить прилегающие территории в те же сроки.