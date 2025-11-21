В Калининградскую область поступило более 200 тонн мандаринов

В Калининградскую область поступило более 200 тонн мандаринов

Управление Россельхознадзора по Калининградской области с 1 по 17 ноября досмотрело 218 т мандаринов. Как сообщает пресс-служба ведомства, они прибыли в регион из Турции (144 т) и ЮАР (74 т).

«В отношении ввезенной продукции проведены необходимые контрольные мероприятия и отобраны пробы. Карантинные объекты не выявлены, что подтверждено заключениями Калининградского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — добавляет пресс-служба. Всю продукцию допустили к ввозу и дальнейшей реализации.

С начала 2025 года ведомство подтвердило фитосанитарное благополучие 3,4 тыс. т мандаринов, преимущественно из Турции (53%), Египта (24%) и ЮАР (15%).

