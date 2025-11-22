Власти Калининградской области закупили 5 новых мусоровозов и самосвал-манипулятор (фото)

Все новости по теме: ЖКХ

photo_2025-11-18_11-29-17 (1).jpgphoto_2025-11-18_11-29-16 (1).jpg

Для юго-востока Калининградской области приобрели спецтехнику — мусоровозы и самосвал-манипулятор. Закупка была сделана в рамках обновленной региональной меры поддержки — льготного финансирования «Восток Инвест». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Компания-подрядчик регионального оператора по вывозу отходов приобрела спецтехнику. На 60 млн рублей закупили 5 современных мусоровозов и 1 самосвал-манипулятор. Сейчас ожидают уже поступления техники и в последующем вывода ее в рейсы на юго-востоке области», — сообщил глава региона.

Как добавил губернатор, компании-перевозчики в ближайшие три года планируют закупить 63 единицы техники: бункеровозы, мусоровозы, ломовозы и мультилифты.

Фото из ТГ-канала Алексея Беспрозванных

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter